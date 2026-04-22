Ambiente. Cisl: «Giornata Mondiale della Terra ci ricorda che la tutela del pianeta è condizione essenziale per sviluppo, lavoro e coesione sociale»

«La Giornata mondiale della Terra 2026 ci ricorda che il nostro Pianeta è uno solo e che la sua tutela è condizione essenziale per sviluppo, lavoro e coesione sociale». E’ quanto sottolinea in una nota la Cisl nazionale in occasione oggi dell’Earth Day, l’evento ambientalista internazionale che si tiene ogni anno il 22 aprile per celebrare la salvaguardia del pianeta.

«Il tema di quest’anno ‘Il nostro potere, il nostro pianeta’ richiama il ruolo decisivo di persone e comunità nel guidare scelte responsabili e sostenibili. L’ambiente incide direttamente sulla vita delle persone, sulla salute, sulla sicurezza dei territori e sulla stabilità economica», aggiunge la Confederazione di Via Po.

«In un contesto segnato da tensioni geopolitiche e profonde trasformazioni dei sistemi energetici e produttivi, la transizione ecologica va sostenuta e accompagnata da quella sociale, sostenendola con politiche industriali più solide e coerenti, capaci di rafforzare l’autonomia energetica, sviluppare filiere strategiche e supportando imprese, lavoro e innovazione», sottolinea ancora il sindacato guidato da Daniela Fumarola.

«Per la CISL, la transizione deve essere giusta, inclusiva e governata: capace di creare lavoro di qualità, accompagnare i cambiamenti e ridurre le disuguaglianze. È necessario accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili, rafforzare le infrastrutture sostenibili, tutelare le risorse idriche e intervenire con decisione sulla difesa del territorio, anche semplificando ostacoli burocratici cronici.

In questo quadro, la CISL rilancia il Patto della responsabilità come modello di condivisione di obiettivi e azioni tra istituzioni, imprese e parti sociali, per poter governare una transizione partecipata, orientata a rilanciare sostenibilità e coesione per una crescita produttiva, economica e sociale. Il nostro potere è quello della partecipazione e del lavoro. Il nostro pianeta è il bene comune da cui dipende il futuro. Serve un impegno collettivo che garantisca sviluppo sostenibile e lavoro dignitoso per tutti», conclude la Cisl.