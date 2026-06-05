Servizi Cisl: Tutela e Diritti su Avvenire e Tempi

Orientarsi tra welfare e diritti oggi è complesso, ma ci sono guide affidabili. Tutela sociale e previdenziale, problematiche fiscali ed abitative, difesa dei consumatori, formazione professionale, assistenza agli immigrati, cooperazione e solidarietà ai paesi in via di sviluppo, politiche dell’accoglienza e dell”integrazione sono temi che toccano tutti noi. Dalle scadenze imminenti (come l’acconto IMU del 16 giugno) fino all’emergenza abitativa evidenziata dall’Istat, i bisogni dei cittadini richiedono risposte concrete.

Di questo, e di molto altro ancora, si parla approfonditamente sulla pagina dei ‘Servizi Cisl’ di Avvenire e sul sito del mensile ‘Tempi’.

Attraverso la rete dei propri servizi – come il CAF per le pratiche fiscali, l’INAS per le pensioni e il Sicet per le problematiche abitative – la Cisl offre analisi e tutele efficaci.