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Servizi Cisl: Tutela e Diritti su Avvenire e Tempi

5 Giugno 2026 | In Evidenza

Servizi Cisl: Tutela e Diritti su Avvenire e Tempi

5 Giugno 2026 | In Evidenza

Servizi Cisl Avvenire

Orientarsi tra welfare e diritti oggi è complesso, ma ci sono guide affidabili. Tutela sociale e previdenziale, problematiche fiscali ed abitative, difesa dei consumatori, formazione professionale, assistenza agli immigrati, cooperazione e solidarietà ai paesi in via di sviluppo, politiche dell’accoglienza e dell”integrazione sono temi che toccano tutti noi. Dalle scadenze imminenti (come l’acconto IMU del 16 giugno) fino all’emergenza abitativa evidenziata dall’Istat, i bisogni dei cittadini richiedono risposte concrete.

Di questo, e di molto altro ancora, si parla approfonditamente sulla pagina dei ‘Servizi Cisl’ di Avvenire e sul sito del mensile Tempi.

Attraverso la rete dei propri servizi – come il CAF per le pratiche fiscali, l’INAS per le pensioni e il Sicet per le problematiche abitative – la Cisl offre analisi e tutele efficaci.

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